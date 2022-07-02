【風暴消息】九巴及龍運恢復有限度服務　新渡輪部分航線下午6時起逐步恢復【不斷更新】

▲ 暹芭即將在湛江附近登陸，並逐漸遠離香港。（陳永康攝）

天文台在周五（7月1日）晚上7時10分發出八號東南烈風或暴風信號，預料八號烈風或暴風信號將於下午4時前維持。TOPick整合受天氣影響而需要暫停服務：

新渡輪部分航線下午6時起逐步恢復

新渡輪中環往來長洲及中環往來梅窩航線，將由下午6時開始逐步恢復。横水渡及港內航線渡輪服務今天暫停明天恢復。

九巴及龍運恢復有限度服務

九巴及龍運會於17時30分起陸續恢復有限度服務

星期六運作的幼兒／青少年／長者服務／康復中心兩小時內恢復服務

現時已改掛三號熱帶氣旋警告信號，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位。

而在天氣和情況許可下，通常於星期六運作的中心會在八號熱帶氣旋警告信號取消後的2個小時內，恢復提供服務予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

智能身份證換領中心兩小時內恢復服務

入境事務處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現已取消，入境事務處轄下各智能身份證換領中心將於兩小時內恢復服務。

已預約於今日辦理換證手續的市民，可於今日或往後的工作日前往有關換證中心辦理手續而無需重新預約。

夜校恢復上課

由於香港天文台在下午4時20分取消八號熱帶氣旋警告信號，夜校今日（2日）恢復上課。

今晚六合彩攪珠順延至明天舉行

香港馬會獎券有限公司宣佈，由於颱風關係，原定於今晚（2日）舉行的六合彩攪珠（第22/041期）將順延至明日（3日）舉行，已購買的彩票仍然有效。

此外，場外投注處今天不會開放，顧客可於明天中午12時後前往場外投注處購買彩票，或透過電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」 及流動投注服務購買彩票。

今日不會發出強制檢測公告

政府宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號在日間大部分時間維持，今日（2日）將不會發出強制檢測公告。

在八號熱帶氣旋警告信號生效期間，所有社區檢測中心和流動採樣站均會關閉。

倘若八號熱帶氣旋警告信號在今日下午6時或之前取消，社區檢測中心會於信號取消後2小時內開始恢復檢測服務，惟所有流動採樣站今日內均不會重開。檢測服務的安排如有變動，以現場公布為準。

由於三號或以上熱帶氣旋警告信號於過去兩日生效，就6月29日和6月30日發出的強制檢測公告，相關的檢測期限會分別順延至7月3日（星期日）和7月4日（星期一）。

旅發局宣布今晚「維港光影匯演」暫停

香港旅遊發展局（旅發局）宣布，原訂今晚（7月2日）8時舉行的「幻彩詠香江」特別版之「維港光影匯演」將會暫停。

衞生署不舉行疫情記者會

衞生署今日（2日）宣布，由於八號東南烈風或暴風信號仍然生效，衞生署衞生防護中心今日只會以新聞稿匯報最新疫情。

社區疫苗接種中心

由於八號熱帶氣旋警告信號現時仍然生效，社區疫苗接種中心今日將繼續暫停開放。因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。

原定今日進行的「疫苗到戶接種服務」已經取消，並延期至7月8日提供接種服務，熱線中心將於星期一（4日）致電受影響市民通知新的接種安排。

日校停課

由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，所有日校今日（2日）停課。

如果香港天文台於下午5時前取消八號熱帶氣旋警告信號，夜校今日將恢復上課。

昂坪360

由於受八號烈風或暴風信號的影響，纜車服務仍需暫停，待天氣好轉後，將盡快恢復纜車服務。

醫管局

因應天文台維持八號熱帶氣旋警告信號，新冠肺炎定診所（指定診所）下午的診症服務將會暫停。已經預約的病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後，另約診症時間或聯絡相關指定診所

公立醫院急症室現時維持正常服務

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責任編輯：伍瑋瑋