【風暴消息】今晚六合彩攪珠順延至明天舉行　夜校恢復上課

▲ 暹芭即將在湛江附近登陸，並逐漸遠離香港。（陳永康攝）

天文台在周五（7月1日）晚上7時10分發出八號東南烈風或暴風信號，預料八號烈風或暴風信號將於下午4時前維持。TOPick整合受天氣影響而需要暫停服務：

夜校恢復上課

由於香港天文台在下午4時20分取消八號熱帶氣旋警告信號，夜校今日（2日）恢復上課。

今晚六合彩攪珠順延至明天舉行

香港馬會獎券有限公司宣佈，由於颱風關係，原定於今晚（2日）舉行的六合彩攪珠（第22/041期）將順延至明日（3日）舉行，已購買的彩票仍然有效。

此外，場外投注處今天不會開放，顧客可於明天中午12時後前往場外投注處購買彩票，或透過電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」 及流動投注服務購買彩票。

今日不會發出強制檢測公告

政府宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號在日間大部分時間維持，今日（2日）將不會發出強制檢測公告。

在八號熱帶氣旋警告信號生效期間，所有社區檢測中心和流動採樣站均會關閉。

倘若八號熱帶氣旋警告信號在今日下午6時或之前取消，社區檢測中心會於信號取消後2小時內開始恢復檢測服務，惟所有流動採樣站今日內均不會重開。檢測服務的安排如有變動，以現場公布為準。

由於三號或以上熱帶氣旋警告信號於過去兩日生效，就6月29日和6月30日發出的強制檢測公告，相關的檢測期限會分別順延至7月3日（星期日）和7月4日（星期一）。

旅發局宣布今晚「維港光影匯演」暫停

香港旅遊發展局（旅發局）宣布，原訂今晚（7月2日）8時舉行的「幻彩詠香江」特別版之「維港光影匯演」將會暫停。

衞生署不舉行疫情記者會

衞生署今日（2日）宣布，由於八號東南烈風或暴風信號仍然生效，衞生署衞生防護中心今日只會以新聞稿匯報最新疫情。

社區疫苗接種中心

由於八號熱帶氣旋警告信號現時仍然生效，社區疫苗接種中心今日將繼續暫停開放。因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。

原定今日進行的「疫苗到戶接種服務」已經取消，並延期至7月8日提供接種服務，熱線中心將於星期一（4日）致電受影響市民通知新的接種安排。

日校停課

由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，所有日校今日（2日）停課。

如果香港天文台於下午5時前取消八號熱帶氣旋警告信號，夜校今日將恢復上課。

昂坪360

由於受八號烈風或暴風信號的影響，纜車服務仍需暫停，待天氣好轉後，將盡快恢復纜車服務。

醫管局

因應天文台維持八號熱帶氣旋警告信號，新冠肺炎定診所（指定診所）下午的診症服務將會暫停。已經預約的病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後，另約診症時間或聯絡相關指定診所

公立醫院急症室現時維持正常服務

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責任編輯：伍瑋瑋