【風暴消息】受天氣影響　指定診所、普通科門診上午服務暫停

▲ 八號烈風或暴風信號將於下午4時前維持。（譚以諾攝）

天文台會在周五（7月1日）晚上7時10分發出八號東南烈風或暴風信號，預料八號烈風或暴風信號將於下午4時前維持。TOPick整合受天氣影響而需要暫停服務：

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由於受八號烈風或暴風信號的影響，纜車服務仍需暫停，待天氣好轉後，將盡快恢復纜車服務。

醫管局

因天文台已發出八號熱帶氣旋警告信號，所有新冠肺炎指定診所、普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，今日上午暫停。已經預約的病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。

另外，選定普通科門診診所的新冠病毒病檢測樣本收集包派發及收集服務亦會暫停。

公立醫院急症室現時維持正常服務。

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責任編輯：伍瑋瑋