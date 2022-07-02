【風暴消息】所有日校今日停課　醫管局指定診所服務暫停

▲ 八號烈風或暴風信號將於下午4時前維持。（譚以諾攝）

天文台會在周五（7月1日）晚上7時10分發出八號東南烈風或暴風信號，預料八號烈風或暴風信號將於下午4時前維持。TOPick整合受天氣影響而需要暫停服務：

日校停課

由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，所有日校今日（2日）停課。

如果香港天文台於下午5時前取消八號熱帶氣旋警告信號，夜校今日將恢復上課。

昂坪360

由於受八號烈風或暴風信號的影響，纜車服務仍需暫停，待天氣好轉後，將盡快恢復纜車服務。

醫管局

因應天文台維持八號熱帶氣旋警告信號，新冠肺炎定診所（指定診所）下午的診症服務將會暫停。已經預約的病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後，另約診症時間或聯絡相關指定診所

公立醫院急症室現時維持正常服務

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責任編輯：伍瑋瑋