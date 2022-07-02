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【風暴消息】衞生署不舉行疫情記者會　醫管局指定診所服務暫停

社會 15:11 2022/07/02

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暹芭即將在湛江附近登陸，並逐漸遠離香港。（陳永康攝）

天文台會在周五（7月1日）晚上7時10分發出八號東南烈風或暴風信號，預料八號烈風或暴風信號將於下午4時前維持。TOPick整合受天氣影響而需要暫停服務：

旅發局宣布今晚「維港光影匯演」暫停

香港旅遊發展局（旅發局）宣布，原訂今晚（7月2日）8時舉行的「幻彩詠香江」特別版之「維港光影匯演」將會暫停。

衞生署不舉行疫情記者會

衞生署今日（2日）宣布，由於八號東南烈風或暴風信號仍然生效，衞生署衞生防護中心今日只會以新聞稿匯報最新疫情。

社區疫苗接種中心

由於八號熱帶氣旋警告信號現時仍然生效，社區疫苗接種中心今日將繼續暫停開放。因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。

原定今日進行的「疫苗到戶接種服務」已經取消，並延期至7月8日提供接種服務，熱線中心將於星期一（4日）致電受影響市民通知新的接種安排。

日校停課

由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，所有日校今日（2日）停課。

如果香港天文台於下午5時前取消八號熱帶氣旋警告信號，夜校今日將恢復上課。

昂坪360

  • 由於受八號烈風或暴風信號的影響，纜車服務仍需暫停，待天氣好轉後，將盡快恢復纜車服務。

醫管局

  • 因應天文台維持八號熱帶氣旋警告信號，新冠肺炎定診所（指定診所）下午的診症服務將會暫停。已經預約的病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後，另約診症時間或聯絡相關指定診所
  • 公立醫院急症室現時維持正常服務

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責任編輯：伍瑋瑋

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