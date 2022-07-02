【癌症殺手】女子餐餐吃一種食物持續胃痛脹氣 求醫確診患胃癌

長期進食過多高鈉食物，會增加患高血壓、胃癌等疾病的風險。台灣台中一名88歲婦人，去年起持續胃痛脹氣，且伴隨嘔吐症狀，求醫確診罹患胃癌。經查詢，該婦人日日幾乎食一種食物，醫院分析患胃癌原因與飲食習慣有關。

據台灣媒體《ettoday》報道，台中慈濟醫院一般外科主任余政展表示，該名婦人體能狀況不錯，長年務農偏愛好下飯的醃漬食品，家裡有自製醃菜，長年搭配煮粥等各種料理，近十年漸長口味愈來愈重。

余醫生稱稱，婦人堅持做手術，經醫院微創手術「切除三分之二的胃」。指出，胃癌病人主要致病原因之一就是愛吃醃菜、醬菜及泡菜，或是香腸、臘肉這些高鹽處理過的食物，食物高鹽製作過程如果再加上防腐劑，都是癌症風險。建議婦人調整飲食習慣，以新鮮食品為主、鹽少一點。

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6大因素增患胃癌風險

據本港衞生署資料顯示，胃癌的成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌的風險：

受幽門螺旋桿菌感染

進食鹽醃食物

進食加工肉製品

過重或肥胖

吸煙

飲酒

胃癌初期症狀易被忽略

至於胃癌常見症狀，本港衞生署資料則列出以下7大症狀：

消化不良

上腹疼痛

噁心

嘔吐出混有血液的嘔吐物

食慾不振

體重下降

身體疲倦

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責任編輯：羅嘉欣