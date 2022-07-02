【港版C朗】單身安永佳成新一代男神　Matt：努力為香港足球爭光

▲ 「港版C朗」安永佳（Matt）成廣告新寵。

有「港版C朗」之稱的安永佳（Matt）最近被封為新一代男神，除了忙於踢足球外，安永佳亦為廣告新竉兒，工作不斷。

剛剛完成泰國賽事並隔離的安永佳甫一出關便遇著打風，不過他仍馬不停蹄開工，為廣告進行拍攝。

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工作接工作

未見疲態的安永佳表示很榮幸可以獲得邀請，「剛完成隔離便馬上開工係一件非常幸福的事。之前我都有做硬照Model，都習慣面對鏡頭，希望唔會生疏，導演會滿意收貨。」

對於被封為「港版C朗」及新一代男神，安永佳很怕醜並多謝Fans支持：「多謝大家關注我，我本身都好鍾意C朗，我會繼續努力為香港足球爭光，希望香港市民繼續支持本港運動員，為港隊打氣。」

足球、廣告兩邊忙，安永佳話暫時會專注足球事業，未敢為未來打算：「我現階段會以足球事業為先，但對於其他演藝工作，只要不影響練波我都會考慮。平時我鍾意啲Rap嘅歌，唔知第時有冇機會唱畀大家聽吓！」

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火速走紅

他暫未習慣被Fans包圍：「以前出街好簡單，依家可能有人會認得我、想同我影相，係開心嘅，不過真係未算好習慣。依家我都會同自己講，要踢得更好、表現更好，唔好俾人覺得係靠外表，如果球迷同我講『安永佳好波』，我會更加開心。」

人氣急升之餘亦令安永佳的感情狀況受到關注，他表示：「我依家係單身，我嘅理想型係開朗同外向嘅女仔，最好同我一樣都係鍾意運動。如果第時拍拖會帶女朋友去多啲郊遊同行吓山，因為今次掛住拍攝比較匆忙，同埋遇著打風，好想『慢活』放鬆吓！」

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效力港足

安永佳是在香港出生的港紐混血兒，擁有著俊俏的混血兒臉孔及1米9的模特兒身高。自小於香港長大的他是個土生土長的香港人， 2019年畢業後回流香港加盟傑志並展開職業足球員生涯。

現時效力傑志的他於早前在印度舉辦的亞洲盃外圍賽有超凡表現，為港隊共添入兩球。他早年亦曾隨紐西蘭U17操練備戰U17世界盃，並曾在2020至2021年香港超級聯賽射手榜排名第一，印證其卓越實力。