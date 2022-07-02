【7月加價】3人家庭電費料最多貴65元　電車的士紛漲價

▲ 房委會亦正對公屋租金進行檢討，結果即將出爐。（湯致遠攝）

7月「加風起」，中電和港燈即日起調高燃料費，較年初分別升約21%及86%。若3人家庭每期帳單用電275度，中電和港燈7月電費分別較年初貴，約22.3元和64.7元。

還有公共交通也加價，電車和的士分別於本月11日及17日加價，電車加幅約15%，的士起錶價加幅逾12%。另外80萬戶出租公屋，政府最快本月宣布租金檢討結果，公屋戶9月或面臨加租。

電費由「基本電價」加「燃料調整費」組成，當中燃料費每年3月起，兩電可以「實報實銷」原則按月調整。兩電日前宣布7月加燃料費，已是連續5個月加價，中電7月燃料費為每度電46.7港仙，較年初水平升21%；港燈7月燃料費為每度電50.8港仙，較年初升86%。

如以3人家庭每期帳單用電275度計算，中電用戶年初未計及政府電費補貼，約345元，7月價格則約為367.43元，需多付22.3元；港燈用戶年初未計及政府補貼電費約為275元，7月價格則約為339.6元，需多付64.7元。

電車加價15% 的士起錶升逾12%

交通方面，政府早前批准電車公司7月11日起加價，成人車費由現時的2.6元加15.3%至3元；月票則由220元加18%至250元。

的士則會於7月17日加價，市區、新界及大嶼山的士起錶價加至27元、23.5元和22元。跳錶收費方面，三類的士短程每跳收費分別加0.2元至1.9元、1.7元和1.7元；長途跳錶就加0.1元至1.3元、1.3元和1.5元。

7成家庭 每月煤氣費增10元內

煤氣公司上月初亦宣布，8月1日調整收費，每兆焦耳的標準收費提高1.15仙，加幅為4.4%，估計約七成家庭用戶每月煤氣費用增加不多於10元；約一半的工商業用戶，每月的煤氣費增加不多於290元。

除了已公布加價的公共交通，港鐵「程程3.8%車費回贈」明年元旦到期，屆時市民車費勢增加，而過去累積3.35%的延後車費加幅，最快明年追加。天星小輪早前透露擬申請加價，前特首林鄭月娥曾指，正與天星小輪積極商議調整票價。

另外房委會正根據《房屋條例》，對公屋租金進行檢討，結果即將出爐。按現行機制，公屋租金每兩年檢討一次，過去5次檢討均加租近10%，新租金料於9月生效。據悉今年檢討結果較以往多於6月底公布，來得較遲，主要是考慮到新政府班子交接，料短期內公布檢討結果。

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記者：陳梓蔚