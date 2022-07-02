【啃老族】28歲港大畢業女生宅在家拒搵工 基層父母貼錢做1件事

父母養育兒女長大成人，望他們有自力更生的能力，但有人生活依然依賴父母。有網民近日發文，稱親戚28歲女兒港大畢業後拒絕找工作，日日食住靠父母，沒給過家用，住公屋父母最終貼錢做1件事。網民慨嘆身邊總有朋友或他們子女也是「啃老族」。

該名網民在親子王國討論區發文，稱親戚女子港大畢業，但不找工作，

就快30，食屋企住屋企，無畀過一分家用。

貼文稱，他們是住公屋的基層市民，兩老做辛苦工，不明白其女兒有條件卻靠屋企。又透露親戚女兒現時已28歲、港大文科畢業，最長工作只做過2個月，在寫字樓當公關，但稱，

話返工唔開心，比上司恰，之後就無再搵工，現時每日對住部電腦，落樓行街，唔煮飯唔做家務。

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貼文又稱，當年親戚很自豪女兒考上港大，親戚兩母女很夾，經常一起行街吃喝似酒肉朋友，但一叫返工搵秒變臉。原本父母對此感到氣憤，但最後「鬧到死心」。父母已不要求她供養及付家用，「仲叫佢唔返工就報下興趣班，畀埋錢佢」。

貼文引起網民熱議，大批網民斥該名女生是啃老族，質疑是被家人縱容造成，另有網民亦稱，親戚已35歲，在港大算「神科」的學系畢業，「做咗幾年嘢就冇做，喺屋企量咗地3年，睇見都覺得可惜」。

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責任編輯：王明芳