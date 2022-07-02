【海上事故】颱風中心貨輪失事斷開兩截　飛行服務隊指仍有27人待救

風暴下有貨船發生事故致船身斷開兩截。政府飛行服務隊今日（2日）早上7時25分接獲香港海上救援協調中心通知，指一艘貨輪在香港西南約160海里（約300公里）發生事故，船身斷開兩截，約30名船員棄船逃生。

【13:00】飛行服務隊指仍有27人待救

飛行服務隊表示，待救船員現有27人。現場非常接近颱風暹巴風眼中心範圍，風速高達達每小時144公里，能見度500米，海面湧浪10米。

由於待救船員眾多，飛行服務隊一架定翼機和一架直升機已先行到達現場協助。另外兩架直升機亦正在趕往加入救援。

內地交通運輸部南海救助局海洋救助船已到達現場，但由事發地點在颱風暹芭中心附近，天氣非常惡劣，令搜救行動非常困難。

▲ 颱風中心貨船失事斷開兩截，30船員棄船逃生。 （政府飛行服務隊IG圖片）

政府飛行服務隊已派出定翼機及兩架直升機前往現場搜救。遠程搜救行動繼續進行中。

遠程搜救即是指在香港海上搜索及救援區域內執行的任務。一般而言，飛行服務隊在接獲香港民航處航空救援協調中心或海事處香港海上救援協調中心的遠程搜救要求後，會派出定翼機和直升機到事發海域。由於定翼機巡航速度較高，它會率先到達事發海域進行初步搜索，待確定救援目標位置後，會引領直升機到現場執行救援任務。定翼機其後會停留在有關海域上空，執行搜救行動的空中指揮工作。

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記者：黃穎津