【食肆結業】亞太旗下多間食肆突結業欠薪逾百人　積金局指將協助僱員追討欠款

▲ 亞太餐飲控股有限公司旗下9間食肆突結業。（曾秋文攝）

飲食集團亞太餐飲（控股）有限公司旗下多間食肆周五（1日）突然結業，工會指100多名員工遭拖欠工資、代通知金及強積金多月欠供款等，涉款200多萬港元【詳情即看：下一頁】。積金局回應高度重視此違規個案，會協助僱員追討僱主拖欠供款。

▲ 亞太餐飲旗下食肆，其中麻辣娘子、mee lemongrass、九井壽司等已倒閉。（曾秋文攝）

積金局指，其一直實行有效的通報機制，根據受託人向局方的定期匯報檢查僱主處理強積金供款情況，並會主動跟進違規個案。如得悉有僱主未依法為僱員供款，會先要求違規僱主盡快繳清拖欠供款及附加費。如僱主仍拖欠供款，局方會採取進一步行動，包括代僱員入稟 法院提出民事申索追討拖欠供款及附加費。

另外，如有足夠證據，積金局會經律政司及警方向違規僱主提出刑事檢控。局方提醒所有僱主，拖欠強積金供款屬刑事罪行，最高可判處$450,000及監禁4年。

有關個案受影響的僱員或前僱員如需協助，可致電積金局熱線29180102獲得協助。

▲ 亞太餐飲公司所處九龍灣工業中心亦未開門。（曾秋文攝）

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實習記者：王小小