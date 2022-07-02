【政府換屆】運輸及物流局長林世雄發表上任後首篇網誌　冀提升香港國際航運中心地位

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

運輸及物流局局長林世雄今日（2日）發表上任後首篇網誌。他表示，局方日後會專注推動和統籌有關運輸及物流兩大範疇的發展，確保香港的交通運輸能配合香港的發展，鞏固和提升香港作為國際航空樞紐和國際航運中心的地位，做到國家主席習近平要求的「務實有爲，不負人民」。

林世雄指，物流業的發展和交通運輸基建是息息相關，而運輸及物流局的工作是確保香港的交通運輸能配合香港的發展，人流和貨運不論是對內還是對外都暢通無阻。同時亦要鞏固和提升香港作為國際航空樞紐和國際航運中心的地位，亦即是國家《十四五規劃綱要》中支持香港發展的其中兩個「中心」角色，還需要維持香港的地區物流樞紐地位。

林世雄表示，香港擁有世界一流的航運設施 - 國際機場和港口。香港亦具效率高、連繫性強和覆蓋面廣的優勢。而怎樣用好這些設施和利用這些優勢，再推動一些政策來支持物流業的發展，是運輸及物流局的其中一個工作方向。

他又提及，習近平昨天在慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上發言時再次強調，中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。林世雄指，當局定必攜手同心，將工作做到最好。同時把握新機遇，和運輸物流業界以至廣大市民，一同踏上新征程，為香港開創更輝煌的新里程，做到習近平要求的「務實有爲，不負人民」。

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記者：黃穎津