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【七一回歸】一哥蕭澤頤拍片感謝同袍付出　讚警隊忠誠為民不辱使命

社會 14:31 2022/07/02

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一哥蕭澤頤拍片感謝同袍無懼風雨堅守崗位。（視頻截圖）

警務處處長蕭澤頤拍片表示，昨日（1日）親自前往前線探訪同袍，衷心感謝同袍付出。

蕭澤頤表示衷心感謝同袍的付出。（警方FB）

蕭澤頤表示，慶祝活動期間警員們齊心協助、周詳策劃、行動專業，實踐了「忠誠勇毅，心繫社會」的座右銘，確保國家領導人訪港期間一切活動，及第6屆政府就職典禮全部安全有序順利完成。

他續指，這次重大安保行動完美成功，從很早便開始籌備。因這個日子對國家和市民都意義重大，警方背負著大眾期盼，要做到萬無一失、滴水不漏，因此從戰術到裝備，人手調配到科技應用都一絲不苟。

蕭澤頤親自往前線探望同袍。（警方FB）

蕭澤頤亦提到，此次行動準備充分但並不完美，執行期間經歷了日曬雨淋，但警員們依然願意「行多一步」。他相信這一步，能在一國兩制實踐道路上留下警隊忠誠、專業和團結的足跡。 

他又感謝警員家人們堅定的支持，推動警員更加盡心守護香港。

最後，蕭澤頤感言，十分榮幸能與各位警員並肩作戰，讚揚警員在今次安保行動，用行動演繹忠誠為民、無懼風雨、勇毅效國、不辱使命。

攀過一山再過一峰，我會繼續與各位警員努力，毋忘初心，在香港踏入由治及興的關鍵時刻，專業維護國家安全，守護市民生命財產。

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實習記者：王小小

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