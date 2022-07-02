【中聯辦座談會】200名政商界人士出席　駱惠寧：習近平講話給香港派定心丸

▲ 國家主席習近平伉儷7月1日出席政府就職典禮。（陳國峰攝）

中聯辦今早舉辦「香港社會各界學習宣傳貫徹國家主席習近平重要講話精神座談會」，講解國家主席習近平昨日的講話內容，約200人出席，包括多名政商界人士、行政會議成員及立法會議員等。

中聯辦主任駱惠寧表示，在香港從由亂到治走向由治及興的關鍵時刻，國家主席習近平冒著疫情親臨視察，並出席慶祝回歸25周年大會，為第六屆行政長官和新一屆政府主要官員就職監誓，體現他對香港的高度重視，和對香港同胞的深情關懷。

駱惠寧表示國家主席習近平昨日的講話準確貫徹「一國兩制」方針的理論及實踐，具有重要里程碑意義，等同向香港派定心丸。

一錘定音，給香港派了一劑『定心丸』，那些擔憂一國兩制方針以後會變的朋友，現在可以安心了，那些抹黑一國兩制的謠言更是不攻自破。

他又指展望未來，無論面對甚麼樣的外部干擾、無論遇到甚麼樣的曲折困難，只要堅持一國兩制方針，「做到不會變、不動搖、不走樣、不變形」，就一定能推動一國兩制事業取得新的更大的成功。

駱惠寧又指，特區政府要著力提高治理水平，是香港由治及興的迫切需要，特區政府須做好香港的當家人。

發展是解決香港各種問題的金鑰匙，面對日益激烈的競爭環境，香港各界要善於把握戰略機遇，以『蘇州過後無艇搭』的緊迫感，聚精匯神謀發展，把香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力，充分釋放出來。

大約有二百人出席座談會，包括港交所行政總裁歐冠昇、長和集團主席李澤鉅、候任科大校長葉玉如等。

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責任編輯：TOPick港聞組