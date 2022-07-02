【泰國升學】陳禛讀英基鋪路銜接海外國際校　羅敏莊與9歲女7月底移居泰國

▲ 羅敏莊與9歲女兒於7月底移居泰國 。

藝人陳國邦與羅敏莊夫婦早有計劃移居泰國曼谷，因此安排女兒陳禛入讀本地英基國際學校，以便銜接泰國的國際學校。不過，因疫情關係，他們的移居計劃受阻，直至近日羅敏莊落實與女兒於7月底移居泰國，陳國邦則因工作在身，暫留港工作。

日前羅敏莊向傳媒透露，已決定於7月底帶同9歲的陳禛移居泰國，女兒已獲當地學校取錄，她會先陪伴女兒適應一段時間，待有工作才回港。而陳國邦因工作關係，陪同妻女到泰國後，便會回港繼續工作賺錢。

羅敏莊早前曾接受TOPick專訪表示，「移居」不同「移民」，她沒有放棄原居地的國籍和身份，而是以較長時間在海外旅行的模式，申請長時間的旅遊簽證赴泰。她與丈夫陳國邦早於2016年斥資約300萬，在曼谷買入800呎單位，計劃退休時有地方繼續生活得好好，日常使費比香港便宜。

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陳禛將讀泰國的國際學校

陳禛在港就讀英基學校協會（ESF）轄下私營獨立學校啟新書院，羅敏莊考慮到泰國有很多國際學校，女兒不難銜接海外國際學校。至於是否安排女兒入讀貴族學府「哈羅國際學校」，她當時指未決定，最後決定亦會交給女兒。

為了讓女兒移居泰國後仍能接受良好教育，羅敏莊早已著手物色一些國際學校。市區和郊區學校各有利弊，她表示「譬如郊區的地方會大很多給學生玩，但可能要寄宿。市區學校細好多，但相對交通方便」，她會與女兒商量，選擇一間適合她的學校。

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唱跳出色 演童年梅艷芳

陳禛遺傳父母的演藝細胞，在電影《梅艷芳》飾演童年梅艷芳，拍攝時年僅5歲的陳禛已流露演戲天份。戲中講到童年時的梅艷芳和梅愛芳曾以荔園演出，而扮演童年梅姐的陳禛，需要講對白又要在台上唱跳。她毫不怯場，表現出色，被不少觀眾大讚可愛，留下深刻印象。

演藝才華出眾的陳禛在5歲時，曾在契爺阮兆祥的紅館演唱會任嘉賓，二人合唱《廣播道fans殺人事件》，唱得又跳得，因此被《梅艷芳》導演梁樂民注意到，並決定邀其演出。

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責任編輯︰王明芳