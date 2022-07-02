【食用安全】明治果汁軟糖製作過程全公開　無人造色素使用100%果汁

明治果汁軟糖一向標榜使用100%果汁，不少人喜歡進食。日本節目早前請來明治員工，講解軟糖的製作過程，公開一包提子軟糖差不多用上一整串提子，而且全無人造色素，可以安心食用。

日本TBS電視台節目《ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます!》早前請來明治市場推廣部職員吉川尚吾先生，他表示，一包提子軟糖的果汁含量相當於一整串提子，而且製作過程中，會用上不同品種及大小的提子榨成果汁。強調這款並非加工製成的「提子味軟糖」，而是用純果汁製作的提子軟糖。

節目更去到明治工廠，公開果汁軟糖的製作過程：

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他表示，軟糖是用100%果汁製成，以提子軟糖為例，100%提子果汁製成保留了自然的提子香氣及顏色，所以沒有使用人造色素。有節目嘉賓擔心軟糖內的凝膠劑（ゲル化剤、Gelling agent）會對人體有害，吉川先生就解釋果膠是蔬果內含的食物纖維，是製作軟糖常見的成分。

他更在節目上分享一個令軟糖更好味的方法，就是打直進食軟糖。由於軟糖的口感會隨著咀嚼的厚度而改變，打直咬會令軟糖凹陷的部分增加，口感會與平時不同。

TOPick檢視明治果汁軟糖的成分標籤，發現製作過程中的確沒有加入人造色素。

同場加映：更多不含人造色素軟糖名單

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曾有英國研究指，進食過多人造色素或導致專注力不足及過度活躍症（ADHD）。在眾多色素中，有6款是人造色素，均是黃色及紅色系，包括檸檬黃（E102）、喹啉黃（E104）、日落黃（E110）、淡紅（E122）、麗春紅4R（E124）和誘惑紅AC（E129）。人造色素以化學合成方法製造，主要從煤焦油及石油提煉而成。

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責任編輯：羅嘉欣