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【卓越教學獎】行政長官卓越教學獎下周五起接受提名　最高可獲8萬元獎金

社會 13:05 2022/07/02

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教育局局長蔡若蓮。（梁偉榮攝）

為表揚、推廣和深化教師追求卓越的文化，教育局局長蔡若蓮今日（2日）在社交平台發文表示，行政長官卓越教學獎將於下周五（8日）起接受提名，主題包括「科技教育學習領域」、「常識科」和「訓育及輔導(包括升學就業輔導)」等。詳情即看：【下一頁

卓越教學獎由教育局籌辦，並由優質教育基金贊助，其目的是為表揚教學卓越的教師，提升教師的專業形象及社會地位，讓教師更獲得社會的認同，並加強尊師重道的風氣。透過教育局及行政長官卓越教學獎教師協會，凝聚優秀教師，藉以推廣及分享優良的教學實踐，培養教師追求卓越的文化。

獲頒發卓越教學獎或嘉許狀的提名會獲得下列各項︰

而獲頒發卓越教學獎及嘉許狀教師的提名人，分別可獲總值2,800元及1,600元的書券。

有興趣參加簡介會的校長及教師，可於7月12日或之前 ， 透過教育局培訓行事曆報名。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：黃穎津

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