【MIRROR演唱會】74歲婆婆學上網終撲飛失敗　DJ彬臣：老人家接觸科技真不簡單

▲ MIRROR演唱會一票難求！

人氣男團MIRROR將於本月底至下月首在紅館舉行12場演唱會，掀起全城搶MIRROR飛熱潮。

港台音樂節目《騷動音樂》主持之一的DJ彬臣日前跟聽眾分享一位74歲婆婆搶飛失敗的故事，更令他很心噏。

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婆婆學買飛

彬臣早前跟媽媽以短訊聊天時，媽媽曾詢問他有沒有方法購得MIRROR演唱會門票，令他一度以為媽媽是「貪得意」跟上潮流，後來媽媽解釋是想替公司內從事清潔工作的婆婆購買。

彬臣說：「74歲的她尚未退休。你都知道老人家要去接觸科技真的是不簡單，特別是網上買飛不如我們一樣有攻略，事前已知道所有步驟並準備所有資料，第二朝時間未到已不斷地『F5』。」

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加入MIRROR歌迷會

原來，婆婆為了增加成功購票的機率更以$440加入MIRROR官方歌迷會成為MIRO，彬臣指：「你知老人家不是特別愛花費，她特意加入歌迷會是希望可以成功買飛。媽媽說『佢足足上咗兩日網，最終都撳唔到，仲喊咗幾日，阿仔你有冇方法幫到佢？』」

他有感而發：「我深信她除了自己看以外，可能亦想跟孫仔、囝囝女女，一家人開開心心去看。這個故仔真的令我印象非常深刻，她學習如何買飛，聽到她哭了數天，我個心『乸乸哋』。」

演唱會關愛座

他只能著媽媽去安慰婆婆，待將來MIRROR演唱會推出影碟時再送贈對方。

有網民提出演唱會可提供「關愛座」給長輩級鏡粉，未知日後的演唱會會否考慮設立關愛座？