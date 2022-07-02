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【延長壽命】聲稱發明長生不老藥可破壞衰老細胞　英國科學家︰活到200歲不是夢

健康 15:41 2022/07/02

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英國有科學家聲稱發明「長生不老藥」。

有人只想活到七老八十，也有人期望長壽健康。近日英國有科學家聲稱發明「長生不老藥」 ，指新藥有望在10年內上市，更形容人類活到200歲不是夢，引起醫學界討論。

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綜合外國傳媒報道，英國計算生物學家Andrew Steele最近出版新書，名為《長生但不老》（The New Science of Getting Older Without Getting Old）。他在書中講述自己開發的一種新藥，能消滅人類體內的「殭屍細胞」（zombie cells）。

所謂的「殭屍細胞」是指一些存活著卻又無法發揮功能的衰老細胞，隨著年齡增長，它們會降低人體器官組織的功能。Andrew Steele認為只要透過藥物破壞導致人類衰變的「殭屍細胞」，人類活到200歲並非不可能，甚至斷言人類壽命沒有上限。

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3大疾病影響長壽關鍵

Andrew Steele與其研究團隊將50萬名英國人DNA數據，包括年齡、疾病、生活方式等因素納入變數，計算出身體可達的最高壽命。團隊發現若沒有藥物或化學療程介入，人類可活到120至150歲。有專家認同這個說法，如人類沒患上慢性疾病，可自然活到150歲。專家稱，癌症、老人癡呆症和心臟病等，才是影響長壽的關鍵因素。

過去有不少研究指出人類壽命有限，但Andrew Steele認為這些研究缺少一個關鍵，就是未有嘗試治療衰老的過程。而他開發的「長生不老藥」，正正針對衰老過程，能消滅體內的衰老細胞。他提及這種突破性藥物已進入人體實驗階段，有望在10年內上市。

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責任編輯︰羅嘉欣

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