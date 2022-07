【延長壽命】聲稱發明長生不老藥可破壞衰老細胞　英國科學家︰活到200歲不是夢

▲ 英國有科學家聲稱發明「長生不老藥」。

有人只想活到七老八十,也有人期望長壽健康。近日英國有科學家聲稱發明「長生不老藥」 ,指新藥有望在10年內上市,更形容人類活到200歲不是夢,引起醫學界討論。

最新影片︰

綜合外國傳媒報道,英國計算生物學家Andrew Steele最近出版新書,名為《長生但不老》(The New Science of Getting Older Without Getting Old)。他在書中講述自己開發的一種新藥,能消滅人類體內的「殭屍細胞」(zombie cells)。

所謂的「殭屍細胞」是指一些存活著卻又無法發揮功能的衰老細胞,隨著年齡增長,它們會降低人體器官組織的功能。Andrew Steele認為只要透過藥物破壞導致人類衰變的「殭屍細胞」,人類活到200歲並非不可能,甚至斷言人類壽命沒有上限。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

3大疾病影響長壽關鍵

Andrew Steele與其研究團隊將50萬名英國人DNA數據,包括年齡、疾病、生活方式等因素納入變數,計算出身體可達的最高壽命。團隊發現若沒有藥物或化學療程介入,人類可活到120至150歲。有專家認同這個說法,如人類沒患上慢性疾病,可自然活到150歲。專家稱,癌症、老人癡呆症和心臟病等,才是影響長壽的關鍵因素。

過去有不少研究指出人類壽命有限,但Andrew Steele認為這些研究缺少一個關鍵,就是未有嘗試治療衰老的過程。而他開發的「長生不老藥」,正正針對衰老過程,能消滅體內的衰老細胞。他提及這種突破性藥物已進入人體實驗階段,有望在10年內上市。

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯︰羅嘉欣