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【污水檢測】3區污水陽性當局派29萬快測包　涉九龍城馬頭圍邨、屯門大興邨等

社會 17:16 2022/07/02

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（湯致遠攝）

政府今日（2日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

獲發快速抗原測試包的屋苑：

  • 九龍城區 — 馬頭圍邨、紅磡邨、何文田邨及常樂邨
  • 黃大仙區 — 彩雲（一）邨、彩雲（二）邨、富山邨及黃大仙上邨
  • 屯門區 — 大興邨及蝴蝶邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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實習記者：王小小

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