【污水檢測】3區污水陽性當局派29萬快測包　涉九龍城馬頭圍邨、屯門大興邨等

▲ （湯致遠攝）

政府今日（2日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

獲發快速抗原測試包的屋苑：

九龍城區 — 馬頭圍邨、紅磡邨、何文田邨及常樂邨

黃大仙區 — 彩雲（一）邨、彩雲（二）邨、富山邨及黃大仙上邨

屯門區 — 大興邨及蝴蝶邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

最新熱門影片：【TOPick診症室】女士氣血不足難減肥？ 中醫拆解減肥注意事項

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJchttps://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

實習記者：王小小