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【第五波疫情】曾染疫9旬翁再入亞博檢疫14天　家屬泣求陪同檢疫遭拒絕

社會 15:21 2022/07/02

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曾染疫9旬翁再入亞博檢疫14天，家屬泣求陪同檢疫遭當局拒絕。（資料圖片）

新冠疫情持續，多間院舍爆疫，不少長者需要被送往亞博檢疫。立法會議員江玉歡表示，今日（2日）收到求助，指1名長期靠針筒進食的曾染疫9旬老翁需要被送往亞博檢疫14天，其家人憂心忡忡，擔心老父在亞博乏人照顧。

江玉歡指，今午收到一「求助哭訴」，求助者指其居於護老院、須長期餵食的90多歲老父，因日前同房有人染疫，院舍將所有同房長者，無論染疫與否，均送入亞博檢疫14天。

江玉歡稱，家屬打電話來的時候，「未有停過哭泣」，又引述家屬稱其父親是靠針筒進食，每日也由她入院舍餵食。上一次老父不幸染疫，在亞博乏人照顧，瘦骨嶙峋。而今次更要入住14天，令家屬更加擔心。該名家屬亦提出讓父親於家居或醫院隔離，甚至由她親自陪同於亞博隔離，惟均遭當局拒絕。

江玉歡表示，如今院舍再有爆疫，長者隔離必須吸取上次教訓，以人性化處理。她促請新一任政府立刻跟進事件，「切勿再將長者當人球」，免悲劇發生。

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記者：黃穎津

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