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【第五波疫情】新增2,227宗確診個案　本地感染2,084宗

社會 16:32 2022/07/02

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今日新增2,227宗確診個案，本地感染2,084宗。（曾耀輝攝）

本港疫情反彈，觀塘萬泰利廣場「為食火鍋公司」爆疫外，院舍亦有新增個案。由於今日（2日）受風暴影響，衞生署衞生防護中心只以新聞稿匯報最新疫情。

今日（2日）新增2,227宗確診個案，其中2,084宗屬本地感染，143宗屬輸入個案。至今本港累計核酸陽性檢測個案777,911宗及快速抗原測試陽性個案472,431宗。

在變種病毒方面，香港截至昨日（2日）共錄得19宗、599宗、35宗及75宗個案（包括懷疑個案）分別帶有Omicron變異病毒株BA.2.12、BA.2.12.1、BA.4及BA.5亞系。

另外，由於土耳其航空營運於6月30日由土耳其伊斯坦布爾飛抵香港的航班（TK070）經抵港檢測呈陽性的乘客數目達至相關指定條件，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止土耳其航空營運的客機在7月3日至7日期間從伊斯坦布爾着陸香港。

現時合共有10名危殆及11名嚴重病人留醫，當中3名危殆病人正接受深切治療。另外，45名病人康復，當中37名病人出院。過去一日有3名確診病人在公立醫院離世。

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記者：黃穎津、王小小

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