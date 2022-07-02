【投注站】馬會中環士丹利街投注站下周二重開　為售出最多頭獎彩票分店

▲ 馬會中環士丹利街店。

售出最多頭獎彩票的馬會中環士丹利街投注站，經過11個月升級工程後將於下周二（5日）重新投入服務。士丹利街店樓高四層，糅合餐飲、消閒及數碼化投注的娛樂設施，銳意為顧客提供更全面的投注娛樂新體驗。

中環士丹利街店鄰近蘭桂坊，並位於中環商業區及消閒娛樂的中心點。自1994年以來，士丹利街店已合共錄得47位幸運兒獲中六合彩頭獎，是售出最多頭獎彩票的分店，素被稱為最「幸運」的場外投注處，歷來吸引到不少市民特意前往購買六合彩彩票，希望成為下一個幸運兒。

鑑於六合彩對士丹利街店來說別具象徵意義，今次升級工程後店內特設六合彩為主題的展示區，包括全港獨有的六合彩里程碑展示牆，讓顧客見證六合彩多年來的重要發展。此外，展示區還設有具標誌性的六合彩攪珠機，讓顧客近距離感受彩色號碼球的魅力。

中環士丹利街店將於一樓及二樓增設餐飲服務，讓顧客可一邊品嚐美食，一邊欣賞各類賽事。位於一樓的紐約精品甜點品牌Lady M®將提供人氣法式精緻甜品及多款美味西式美食餐飲；而二樓的「Tic Tac Room」則以從前英國馬場上的溝通暗號Tic-Tac 為設計主題，幽暗的燈光營造神秘感覺，讓良朋密友在舒適氛圍下享用和風洋食及體驗電子和桌上遊戲等休閒娛樂設施。顧客如欲於賽馬日到訪這兩間餐廳，可透過馬會網站或到各場外投注處預先訂座，有關詳情可瀏覽：【下一頁】

除中環士丹利街店外，位於九龍城衙前塱道的場外投注處經重新設計及裝修後，也將於下周四（7日）重投服務。顧客除可享用更舒適的環境及升級的設施外，更可欣賞融入九龍城特色的設計裝橫，包括採用城寨聞名的街頭書法藝術、由本地著名插畫師以昔日九龍城人生百態為題材而繪畫的壁畫牆，以及利用懷舊霓虹光管造成的設計裝飾。

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記者：黃穎津