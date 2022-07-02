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【提早催谷】父母為兒子讀Playgroup爭論不休　鄧藹霖︰許多家長敵不過羊群心態

育兒經 17:13 2022/07/02

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鄧藹霖指出，許多家長敵不過「名人效應」或「羊群心態」。

年輕夫妻為了兩歲兒子的教育事宜，各執己見、吵個不休。

「老婆呀，個仔仲係BB 嚟㗎，做乜要咁快催谷佢喎，搞到佢咁細個就唔夠瞓，我好心痛呀！」丈夫又不是無道理，那個兩歲幼兒的臉竟然已清楚呈現了兩個黑眼圈，他正沒精打采地不停打呵欠，身體癱軟得十足像是經過劇烈運動後的狀況。

「我又唔係迫佢去擔泥，我帶佢去玩之嘛，佢同其他小朋友一齊唱歌、跳舞、畫畫、做吓運動，都唔知幾開心！」太太反駁。

最新影片︰

玩吓？我明明見你迫佢練習英語同埋普通話。玩吓？玩吓要個個月花過萬嘅咩？」丈夫甫將話題扯到金錢上，太太就怒火中燒︰「你同我計錢？你自己花喺煙、酒、賭波賭馬，條數又點計？我依家為咗你個仔嘅前途咋，我哋起步已經遲咗啦，人哋嘅孩子未足一歲就上Playgroup 㗎啦！」然後她搬出了大堆家長的名字來，當中更有多位城中名人的名字。「你係咪想你個仔大落後排包尾呀！」太太扯高嗓門大喊，丈夫敵不過她，搖頭退下。

不得不承認，許多家長都是敵不過「名人效應」或是「羊群心態」，而把幼兒送上Playgroup，將學習的日程表排得密密麻麻的。其實幼兒階段的小孩，最需要的是爸媽的親密接觸，從小感受愛的孩子，安全感、同理心和自尊心等都能健康發展。

媽媽剛收到信息，臉色下沉，原來是阿仔的Playgroup，有兩孩中了Omicron呢！

全文刊於《經濟日報》，原題為「Playgroup的神話

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撰文 : 鄧藹霖

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