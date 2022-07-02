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【暹芭致工程船意外】飛行服務隊拯救過程驚險　獲救船員：船身嚴重傾側斷裂

社會 16:38 2022/07/02

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政府飛行服務隊表示，現場非常接近颱風暹巴風眼中心範圍，風速高達每小時144公里。

風暴下有貨輪發生事故致船身斷開兩截，一截沉落大海，另一截則在海面載浮載沉，約30名船員棄船逃生，現有3人獲救，20餘人仍等候救援。詳情即看：【下一頁

政府飛行服務隊今早7時25分接獲香港海上救援協調中心通知，一艘位於香港西南約160海里(約300 公里)的工程船發生事故，30名船員棄船逃生。

根據政府飛行服務隊提供的影片，見到拯救時不時有巨浪拍打船身，而且風高浪急，拯救人員需要固定拯救繩索，過程十分驚險艱辛。

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政府飛行服務隊表示，現場非常接近颱風暹巴風眼中心範圍，風速高達每小時144公里，能見度500米，海面湧浪高達10 米。 除天氣情況惡劣外，事發現場附近有多個風力發電群，增加搜救難度及危險性。

截至下午三時，除內地派出的救援隊伍外，飛行服務隊亦先後派出兩架次定翼機和四架次直升機到現場協助，成功救起3名船員並返回飛行服務隊總部，由救護車轉送醫院。

（政府飛行服務隊提供圖片）

據3名獲救船員透露，由於當時船身已嚴重傾側及斷裂，他們在直升機到場前只能抓緊船上圍欄，而其他船員在首架直升機到場前可能已被海浪沖走。由於失蹤人數眾多，另外兩架次亦即將出動進行搜救，在入黑前儘量擴大搜索範圍。飛行服務隊會繼續監察天氣情況，並在安全情況下將搜救行動延長至夜間。

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記者：黃穎津、伍瑋瑋

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