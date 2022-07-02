【國民初戀】Chantel+Windy+Yumi回歸騷險生意外　姚焯菲率先向小菲象唱《#BFF》

▲ 「國民初戀」姚焯菲（Chantel）向小菲象獻唱未出街的新歌《#BFF》。

歌手王灝兒（JW）聯同TVB旗下的「聲夢」歌手姚焯菲（Chantel）、黃奕斌（Hugo）、孫漢霖（Steven）及蔡愷穎（Lolita）原定於今天下午於商場舉行音樂會，可惜音樂會遇上八號風球而被逼取消。

有「國民初戀」之稱的姚焯菲（Chantel）特意開快閃Live跟小菲象交流，更唱出尚未推出的新歌《#BFF》，吸引超過2000位小菲象觀看。

而這次也是Chante自私人影片流出事件後，首度在網上開直播。

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險生意外

昨晚（1日）舉行的回歸晚會本來是直播節目，不過因為風球的出現而取消了，並改為錄播節目。

Chantel、詹天文（Windy）及鍾柔美（Yumi）一起合唱《發熱發亮》，Chantel大爆差點發生意外，「我差點從升降台跌下來，幸好被隊友扶起。」

回歸晚會結束後，Chantel、Windy及Yumi巧遇前輩兼四大天王之一的劉德華，眾人跟他合照留念，Chantel謂：「解鎖了人生成就。我沒有跟他單人合照，不過經理人則有。」

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遊紐西蘭

即將與家人旅遊的Chantel表示：「快將要飛，打算飛去紐西蘭玩樂。想去《哈比人》拍攝場地，媽媽已找了資料。」她承諾會多更新IG，讓小菲象看到更多靚相。

由香港電台及TVB聯合主辦的首屆《香港金曲頒獎典禮》將於7月24日舉行，被問到何時會回港，Chantel指：「22日會在香港隔離，應該趕得及參加。沒有特別大信心，順其自然，沒諗過會獲獎。」

小菲象則稱到時會給予Chantel驚喜。

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率先唱《#BFF》

Chantel日前預告即將推出新歌《#BFF》，她於Live中透露：「MV拍攝一個月前，幕後工作人員買了十數支雪糕，因為怕未拍畢已被吃光。」

Chantel笑言：「曾想過扮NG，如果可以有食極不肥的肚一定會不斷吃，不過吃了一支便飽了。」

「跟他剛分手......」Chantel獻唱半首《#BFF》，「BFF意指Best Friend Forever，我有不止一個BFF，有很多BFF，會更她們逛街、看戲、去迪士尼、打機起屋。」

其後，Chantel再唱半首《難道我還未夠難》。

最後，她說：「多謝大家今日來這個Live，很久沒開Live，今天的商場活動取消了，這兩首半首的歌送給大家，大家暑假玩得開心點。