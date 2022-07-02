【跨境巴士】風暴下金巴停駛拒為乘客改期　議員促加開特別班次疏導乘客

▲ 風暴下金巴停駛拒為乘客改期，議員促加開特別班次疏導乘客。（資料圖片）

暹巴襲港，天文台昨日（1日）發出八號熱帶氣旋警告信號，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）暫停營運服務直至另行通知，立法會議員「A4聯盟」梁文廣、楊永杰、張欣宇、林素蔚接獲不少已購買今日（2日）車票的市民求助，指金巴未能為購買停運班次車票的乘客改期，令其行程大失預算。

發言人表示，據悉金巴客量牽涉隔離酒店安排，每日前往珠海的金巴只有6個班次，每班車只能接載40位乘客，每日最多240名乘客。市民須花數星期在網上搶「飛」，如不幸遇上班次停運需重新購票及規劃行程，且現時出入境人士不乏跨境家庭及因工務往來過境人士，金巴僅安排免費辦理退票手續，車票不能改期安排令其行程大失預算。

「A4聯盟」指，現時珠海有最少13間隔離酒店，加上已購車票乘客本身延期入住不涉及額外隔離酒店入住配額，理論上能夠提供足夠隔離房間，「A4」 建議政府研究改善方法，積極與金巴協調及商討票務安排改動可行性，包括按現時只可預訂一個星期車票機制，暫停第8日的預訂並將所有受影響乘客行程安排至第8日；並每日加開特別班次分批疏導受影響乘客。

另外，內地日前公佈放寬入境限制，原定14天的集中檢疫將減至7日，其後的7天居家健康監測減至3天，是次放寬檢疫安排方便港人北上，節省檢疫時間和費用，惟仍未能解決金巴車票及健康譯站一票/一房難求的問題。香港與內地落實全面通關需時，「A4」曾向行政長官李家超提出「逆向檢疫」方案，市民在香港方艙醫院或酒店檢疫後，持陰性核酸證明可以「閉環」形式返回關口，豁免在內地集中檢疫，「A4」再次促請港府與內地積極研究上述建議，為通關創造有利條件。

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記者：黃穎津