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【開明爸爸】12歲大仔不愛跑車想當電競選手　林志穎尊重想法︰有興趣最重要

育兒經 19:02 2022/07/02

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林志穎的12歲大仔想當電競選手，他尊重兒子想法，認為有興趣最重要。

47歲的台灣「不老男神」林志穎熱愛賽車，也擁有多輛名車跑車，大仔Kimi因此自小與「車」密不可分。不過，林志穎日前透露Kimi不愛跑車，卻想當一位電競選手，他尊重兒子的想法，認為有興趣最重要。

林志穎與模特兒出身的太太陳若儀育有3名兒子，分別是12歲的大仔Kimi、6歲的雙胞胎兒子Jenson及Kyson。日前林志穎出席一個汽車品牌活動，受訪時表示Kimi小時候所用的奶嘴、奶樽、尿片、玩具等全跟車有關，說道「可能是他從小看太多，還不會123、ABC就被我教到懂得分辨車」。

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最新影片︰

支持兒子做電競選手

林志穎提及剛小六畢業的Kimi喜歡打機，還讚賞兒子「他打遊戲真的是非常非常厲害」。他表示2、3年前Kimi想當YouTuber，但當時YouTube才剛開始，沒想到現在反而成為主流，有感兒子頗有眼光。他指出Kimi更早之前想當電競選手，但爸爸當時想「你當電競選手能有未來嗎？」，不過他已改變看法︰

現在電競選手有未來，而且電競也是運動……沒想到他想的都實現了。我尊重他（兒子）的想法及看法，有興趣才是最重要。

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用愛與耐心陪伴成長

Kimi在4歲時曾跟爸爸參與內地親子節目，現時12歲的他已踏入青春期，林志穎為保護兒子私隱，甚少讓他露臉，即使晒出合照也將Kimi的眼睛遮上。他早前流露出爸爸心聲，「現在黑米哥哥已經長大了，有自己的想法跟意見，換我開始囉唆了」，只能用愛與耐心陪伴兒子成長，但他坦言遭兒子「嫌棄」時有點傷感。

林志穎一向愛鍚妻兒，早前以逾4億台幣買下台北市豪宅頂層，打造一家五口的安樂窩。豪宅空間寬敞，客廳更放得下一架F1法拉利作「裝飾」擺設，十分霸氣。林志穎在家中為太太設置專屬的練舞室，同時為3個兒子安排玩樂房間，包括為喜歡星空的Kimi安裝星空燈，非常貼心。

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責任編輯︰王明芳

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