【金人】湯令山作曲梁柏堅+Benny Han填詞　MIRROR為電影金像奬唱主題曲

▲ 人氣男團MIRROR為第40屆香港電影金像奬唱主題曲。

第40屆香港電影金像奬將於7月17日舉行，今年的金像奬主題曲為《金人》，由Gareth.T（湯令山）作曲、梁柏堅及Benny Han填詞，找來人氣男團MIRROR主唱。

【MIRROR演唱會】74歲婆婆學上網終撲飛失敗 DJ彬臣：老人家接觸科技真不簡單

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

每年的香港電影金像奬紀念特刊都記載了金像獎的每項細節，而今年6月30日出版的「第40屆香港電影金像奬」紀念特刊內的其中一個焦點，就是由MIRROR主唱主題曲。

最新影片：曾展望專訪