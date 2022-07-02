【金人】湯令山作曲梁柏堅+Benny Han填詞 MIRROR為電影金像奬唱主題曲 娛樂 19:03 2022/07/02 分享： 分享： 熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位 ▲ 人氣男團MIRROR為第40屆香港電影金像奬唱主題曲。 第40屆香港電影金像奬將於7月17日舉行，今年的金像奬主題曲為《金人》，由Gareth.T（湯令山）作曲、梁柏堅及Benny Han填詞，找來人氣男團MIRROR主唱。 【MIRROR演唱會】74歲婆婆學上網終撲飛失敗 DJ彬臣：老人家接觸科技真不簡單 ▼點擊圖片放大 +3 +2 每年的香港電影金像奬紀念特刊都記載了金像獎的每項細節，而今年6月30日出版的「第40屆香港電影金像奬」紀念特刊內的其中一個焦點，就是由MIRROR主唱主題曲。 最新影片：曾展望專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【MIRROR成員】神徒為Anson Lo慶生 銅鑼灣辦普天同慶教主誕應援市集 14:46 2022/07/01 【MIRROR成員】神徒為Anson Lo慶生 銅鑼灣辦普天同慶教主誕應援市集 【i.SWIM】MIRROR肌肉擔當全新劇照曝光 Alton怕醜Stanley慘變鳳眼 10:18 2022/07/01 【i.SWIM】MIRROR肌肉擔當全新劇照曝光 Alton怕醜Stanley慘變鳳眼 【MIRROR演唱會】74歲婆婆學上網終撲飛失敗 DJ彬臣：老人家接觸科技真不簡單 今日 16:14 【MIRROR演唱會】74歲婆婆學上網終撲飛失敗 DJ彬臣：老人家接觸科技真不簡單 你可能感興趣 【MIRROR成員】神徒為Anson Lo慶生 銅鑼灣辦普天同慶教主誕應援市集 14:46 2022/07/01 【MIRROR成員】神徒為Anson Lo慶生 銅鑼灣辦普天同慶教主誕應援市集 【i.SWIM】MIRROR肌肉擔當全新劇照曝光 Alton怕醜Stanley慘變鳳眼 10:18 2022/07/01 【i.SWIM】MIRROR肌肉擔當全新劇照曝光 Alton怕醜Stanley慘變鳳眼 【MIRROR演唱會】74歲婆婆學上網終撲飛失敗 DJ彬臣：老人家接觸科技真不簡單 今日 16:14 【MIRROR演唱會】74歲婆婆學上網終撲飛失敗 DJ彬臣：老人家接觸科技真不簡單 Mirror 湯令山 娛樂人物職業 演員 歌手 娛樂機構 電影 娛樂行業