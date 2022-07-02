【第五波疫情】青山醫院法醫精神科男病房3人確診　同房7名病人被列為密切接觸者

▲ 青山醫院法醫精神科男病房3人確診。（資料圖片）

本港今日（2日）新增2,227宗確診個案，其中2,084宗屬本地感染，143宗屬輸入個案。

醫管局表示，青山醫院法醫精神科男病房一名病人服務助理昨日（1日）確診。醫院立即安排該病房所有病人及職員進行病毒檢測，其中1名病人及另1名病人服務助理的檢測結果均呈陽性。醫院正調查3名確診者的關連。同房7名病人被列為密切接觸者，需要隔離檢疫。有關病人及職員現正隔離治療，情況穩定。



有關病房已暫停接收新症，並已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康狀況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

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記者：黃穎津