【東張女神】告別《東張西望》阮嘉敏回顧五年情　Mandy獲益良多：必須不斷努力

▲ 前「東張女神」阮嘉敏（Mandy）已離開了《東張西望》節目組。

憑TVB節目《東張西望》入屋的「東張女神」阮嘉敏（Mandy）最近離開了舒適圈，告別熟悉的《東張西望》團隊，迎接另一個新階段。

阮嘉敏最近接拍了劇集《靈戲逼人》及為《鄰住買》擔任直播主持，跟過往「東張女神」的工作截然不同，接受更多新挑戰。

【十月初五的月光】阮嘉敏專注工作對愛情事隨緣 Mandy盼成為更好的自己

最新影片：曾展望專訪

離開《東張西望》

Mandy於今年5月初離開了《東張西望》節目組，「做了5年真的會不捨得，始終跟這團隊合作了這麼久。不過，大家在同一公司內仍會碰面。」

她認為《東張西望》是一個很貼地的節目，「市民總是很無助、能力亦有限，幫助一些素未謀面的人。」

Mandy感觸地說：「最難忘當然是採訪屯門阿叔，每次經過屯門也會想起他。當時的我正在認真工作，現在看回便覺得很好笑，自覺問得不錯。」

【東張西望】阮嘉敏感恩團隊同行助弱勢 東張女神有使命感無悔入行【有片】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

提升自信

過去五年，她在此建立了自信心，獲讚後得到不少鼓勵。

她坦言：「自那時開始便於手機使用響鬧功能，以便隨時隨地On Call，試過突然收到通知後立即收拾行李到台灣工幹。」

問到工作壓力大嗎？她回答：「不論是從事那種行業也會承受壓力，我的減壓方式就是彈琴、運動、看笑片等，做一些喜歡的事情。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

逐漸成長

《東張西望》的工作經歷令Mandy成長了很多，「我學習到很多，正因為身邊人都非常努力，令我知道努力是無止境，我亦必須不斷地努力。同時我亦發現，只要堅持去做一件事，真的會做到。」

離開了Comfort Zone，Mandy最想想試不同事物，「現於《鄰住買》做直播做了兩個月，很考驗我的臨場反應。最近亦拍了劇集《靈戲逼人》，戲份比以前多了，如今可專注一點拍劇。」

未來在望，她亦有新目標：「必須要學習演戲去提升演技，有機會亦想學Jazz，希望自己能不斷進步。」

記者：梁樂欣