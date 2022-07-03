【風暴消息】天文台改發一號戒備信號　下周初天氣仍不穩

▲ 一號戒備信號生效，下周初天氣仍不穩。

天文台在周五（7月1日）晚上7時10分發出八號東南烈風或暴風信號，而與暹芭相關的外圍雨帶正逐漸靠近本港，本港風力開始減弱。天文台預測，暹芭會在今日（3日）橫過廣西內陸並逐漸減弱，但其相關外圍雨帶仍會繼續影響廣東沿岸。

天文台表示，受活躍偏南氣流影響，預料本周初至中期廣東沿岸天氣仍然不穩定。隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期中國東南部天色好轉。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋艾利會在未來一兩日橫過東海，移向日本。

【14:10】

天文台於下午2時10分改發一號戒備信號，取代三號強風信號。

【13:45】

天文台表示，今早本港風勢有所緩和，隨著暹芭移入內陸及逐漸減弱，本港風勢將會進一步緩和，即將改發一號戒備信號。

【09:45】

在過去一兩小時，本港風勢稍為緩和。天文台會視乎本港風力減弱的程度，考慮在下午2時至6時改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。

天文台提醒，與暹芭相關的外圍雨帶仍會間中為本港帶來狂風驟雨，海面仍有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

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記者：TOPick 港聞組