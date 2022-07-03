【聲夢傳奇】「國民初戀」Chantel飛往紐西蘭　姚焯菲承諾月底出席金曲頒獎典禮

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）早前因私人影片在網上流出，並因此被指疑扮A0而鬧出風波。幸好只15歲的Chantel頗堅強，已收拾心情，早前在回歸晚會表演保持水平。

本來，她在昨日出席商場騷，可是因為颱風取消。不過Chantel十分細心，即在個人社交平台開快閃Live與「小菲象」交流，更唱出尚未推出的新歌《#BFF》。

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往紐西蘭旅行

到昨天晚上，她在個人社交平台上載自己身處香港國際機場的片，而Chantel身穿運動裝及戴Cap帽，寫道「off we gooo」。

其實她之前已表示會在暑假與家人往紐西蘭旅行，更在日間開直播時透露：「快將要飛，打算飛去紐西蘭玩樂。想去《哈比人》拍攝場地，媽媽已找了資料。」並承諾到地後會更新IG，讓小菲象知道她的旅行點滴。

而之前有傳她計劃到澳洲升學，未知此行是否順道由紐西蘭再轉飛澳洲視察心儀學校的環境。

而她表示是次去約兩個多星期的旅行，而香港電台與TVB聯合主辦的首屆《香港金曲頒獎典禮》將於7月24日舉行，故Chantel在直播已表示預計屆時可以趕及出席，但謙虛稱：「沒有特別大信心，順其自然，沒諗過會獲獎。」

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