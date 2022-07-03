  • 30°C
香港時間 : 2022703日 (週日) 11:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】「國民初戀」Chantel飛往紐西蘭　姚焯菲承諾月底出席金曲頒獎典禮

娛樂 10:38 2022/07/03

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）早前因私人影片在網上流出，並因此被指疑扮A0而鬧出風波。幸好只15歲的Chantel頗堅強，已收拾心情，早前在回歸晚會表演保持水平。

本來，她在昨日出席商場騷，可是因為颱風取消。不過Chantel十分細心，即在個人社交平台開快閃Live與「小菲象」交流，更唱出尚未推出的新歌《#BFF》。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

往紐西蘭旅行

到昨天晚上，她在個人社交平台上載自己身處香港國際機場的片，而Chantel身穿運動裝及戴Cap帽，寫道「off we gooo」。

其實她之前已表示會在暑假與家人往紐西蘭旅行，更在日間開直播時透露：「快將要飛，打算飛去紐西蘭玩樂。想去《哈比人》拍攝場地，媽媽已找了資料。」並承諾到地後會更新IG，讓小菲象知道她的旅行點滴。

而之前有傳她計劃到澳洲升學，未知此行是否順道由紐西蘭再轉飛澳洲視察心儀學校的環境。

而她表示是次去約兩個多星期的旅行，而香港電台與TVB聯合主辦的首屆《香港金曲頒獎典禮》將於7月24日舉行，故Chantel在直播已表示預計屆時可以趕及出席，但謙虛稱：「沒有特別大信心，順其自然，沒諗過會獲獎。」

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【國民初戀】Chantel+Windy+Yumi回歸騷險生意外　姚焯菲率先向小菲象唱《#BFF》
17:16 2022/07/02
【國民初戀】Chantel+Windy+Yumi回歸騷險生意外　姚焯菲率先向小菲象唱《#BFF》
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
16:01 2022/06/30
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
【聲夢傳奇2】任暟晴獲導師Gin Lee拍片教唱功　Chantel驚嘆13歲師妹Sabrina歌藝了得
13:59 2022/06/25
【聲夢傳奇2】任暟晴獲導師Gin Lee拍片教唱功　Chantel驚嘆13歲師妹Sabrina歌藝了得

你可能感興趣

【國民初戀】Chantel+Windy+Yumi回歸騷險生意外　姚焯菲率先向小菲象唱《#BFF》
17:16 2022/07/02
【國民初戀】Chantel+Windy+Yumi回歸騷險生意外　姚焯菲率先向小菲象唱《#BFF》
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
16:01 2022/06/30
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
【聲夢傳奇2】任暟晴獲導師Gin Lee拍片教唱功　Chantel驚嘆13歲師妹Sabrina歌藝了得
13:59 2022/06/25
【聲夢傳奇2】任暟晴獲導師Gin Lee拍片教唱功　Chantel驚嘆13歲師妹Sabrina歌藝了得
姚焯菲 娛樂人物職業 歌手 家庭教育 演員 聲夢傳奇 TVB 海外升學

最高瀏覽

【謀殺案】23歲女瑜伽教練伏屍酒店　《東張西望》揭前男友為前武術代表
10:09 2022/07/02
【謀殺案】23歲女瑜伽教練伏屍酒店　《東張西望》揭前男友為前武術代表
【啃老族】28歲港大畢業女生宅在家拒搵工 基層父母貼錢做1件事
10:57 2022/07/02
【啃老族】28歲港大畢業女生宅在家拒搵工 基層父母貼錢做1件事
【泰國升學】陳禛讀英基鋪路銜接海外國際校　羅敏莊與9歲女7月底移居泰國
12:45 2022/07/02
【泰國升學】陳禛讀英基鋪路銜接海外國際校　羅敏莊與9歲女7月底移居泰國