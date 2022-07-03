【偷雪糕】男子擅闖快餐店20秒快閃整雪糕　麥當勞：已報警處理

▲ 麥當勞有人擅闖偷雪糕。

美式快餐店麥當勞不少分店門口都設有甜品站，分流不堂食而只想在炎炎夏日享用一杯雪糕的顧客。不過，近日網上流傳一條短片就顯示，有顧客趁甜品站沒有職員值班，擅自闖入工作區，在未付款的情況下，自行製作一杯雪糕，隨即「閃人」。麥當勞回覆TOPick查詢時，表示事件已交由警方處理，現階段不便作出評論。

網傳片段顯示，一名微胖身材、短髮、穿黑色上衣及短褲的男子走向一間麥當勞的甜品站，並推開門欄進入，期間畫面外傳來懷疑是在旁拍片者的聲音「免費整雪糕」及「新地筒啊」。

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一名女童在旁目擊

男子則在甜品站內取出一個膠杯，操作雪糕機，打出一杯雪糕，隨即便轉身步出店外，逃之夭夭。此全程僅用時約20秒。而當時店舖疑似正值繁忙時間，甜品站無人值班。而過程中一名女童則在旁目睹事件。

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片段在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」等多個社交平台上流傳。不少網民紛紛炮轟片段中的男子「擺明偷嘢喎」、「咪以為好得意！做賊呀你而家」、「將自己偷竊罪證放上網 ，拉得」。

香港麥當勞發言人表示：「事件已交由警方處理，現階段不便作出評論。」

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責任編輯：王明芳