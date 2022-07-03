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【珍惜生命】天水圍25歲青年高處墮下當場不治　未檢獲遺書死因待確定

社會 11:11 2022/07/03

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天水圍25歲青年高處墮下，當場不治。（資料圖片）

天水圍發生墮樓事件。

事發今日（3日）午夜2時，警方接到報案指，有一名男子倒臥在天水圍天瑞路88號對開，懷疑他從高處墮下。警員及人員接報到場，發現該名25歲姓莫男子當場被證實死亡。

警方經初步調查，姓莫男子為上址住戶，相信他在上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：李榮忠

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