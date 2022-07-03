【珍惜生命】天水圍25歲青年高處墮下當場不治　未檢獲遺書死因待確定

▲ 天水圍25歲青年高處墮下，當場不治。（資料圖片）

天水圍發生墮樓事件。

事發今日（3日）午夜2時，警方接到報案指，有一名男子倒臥在天水圍天瑞路88號對開，懷疑他從高處墮下。警員及人員接報到場，發現該名25歲姓莫男子當場被證實死亡。

警方經初步調查，姓莫男子為上址住戶，相信他在上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

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責任編輯：李榮忠