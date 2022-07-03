【創新科技】徐立之指產業氣氛尚未成熟　倡多撥款予大學教授級人員從事研究

香港科學院院長、港大前校長徐立之表示，本港創新科技發展回歸以來有所滯後，但因應疫情，本港開始著力研究病毒檢測等技術，令本港的創科發展慢慢上軌道，而早年政府提出創科基金和成立應用科技研究院，不過實行時遇到不同困難，認為本港科研的產業氣氛尚未成熟；建議多撥款予大學教授級人員，多從事研究工作。

上屆政府曾提出將科研開支佔GDP的比例提升至1.5%，徐立之今日（3日）在商台節目表示，本港科研絕大部分是在大學進行，雖然近年政府相關撥款有所增加，但由於參與研究的師生亦相應增加，未有實際幫助到科技研發，尤其是在生物醫學科技方面。他說，科技發展是發展新經濟的其中一種新動力，把科技研究佔GDP的比例提升至1.5%，增幅已經夠龐大，而在國家的支持下，特區政府可在其他方面加強配套：

當時GDP是0.7%至0.8%，現時已增至1%，香港全年GDP為3500億美金，1.5%等於360億的港幣， 上屆政府投放1,500億元推動創科發展有不少投入，但不可能一下子大幅增加 。

徐立之表示，新經濟需要新動力，而科技發展是新動力，香港的科技研發絕大部分是在大學，業界在相關研發很少，認為應多撥款予大學教授級人員，多從事研究工作。

徐立之續指，香港的科技發展要增加研究開支，以及發展為產業，應該做到兩條腿走路，摒除「肥水不流別人田」的想法，與粵港澳大灣區的城市合作，一同分享成果。他稱，各大專院校有自己的制度，存在不同競爭，認為未來應該鼓勵跨院校合作，集中人才進行研發，並照顧年輕的科研人員，協助他們申請撥款。他又期望新任的創新科技及工業局長孫東，能研究如何加強與各方合作，善用國家資源。

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記者：陳麗娜