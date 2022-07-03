【正能量】風球下如常向無家者派飯　深水埗明哥義工團︰風雨無阻服務決心

七一長周末遇上颱風暹芭吹襲本港，大部分市民都安在家中避風雨，但仍有不少無家者在街上忍受風吹雨打。一向善心爆棚的深水埗明哥和一眾義工無懼風雨，堅持向無家者送上飯盒。

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「北河同行」義工團隊在facebook專頁上昨日（2日）表示，縱然日間大部分時間都懸掛八號風球，但經群組義工評估過天氣狀況，北河同行的義工已經自發於昨日5時齊集北河同行，為無家者準備飯盒。

雖然風大雨大，但風雨無阻北河同行義工的服務決心。

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帖文附上明哥和義工團隊的照片，可見身穿綠色上衣和雨衣的明哥，與一眾身穿雨衣的義工們推著盛載了飯盒的發泡膠箱，走到區內公園一帶向露宿者派飯，當時雨勢不大。

網民致謝︰香港良心

明哥與義工團隊的善舉獲不少網民讚好，並留言致謝及讚揚是香港良心，「謝謝各位義工」、「感謝明哥和所有善心人，無懼風雨」、「辛苦晒義工們」、「明哥 ，義工們加油呀」。

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責任編輯︰王明芳

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