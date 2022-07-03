【香港故宮】7月門票逾八成已售出　楊潤雄：香港故宮將推動旅遊業發展

▲ 7月門票逾八成已售出，楊潤雄：香港故宮將推動旅遊業發展。（曾耀輝攝）

受8號風球影響，西九故宮文化博物館未能如期在昨日（2日）開幕，今日（3日）開幕之際，上任新職不久的文化體育及旅遊局局長楊潤雄主持點晴儀式時指，香港故宮將成為新旅遊景點，推動香港旅遊業發展。香港故宮文化博物館董事局主席陳智思則指，7月門票已售出逾八成。

楊潤雄出席點晴儀式後指，觀察到今日開館大致順利，他認為香港故宮難得可以借到故宮博物院的珍稀文物，希望鼓勵市民多來參觀，認識中華文化，培養國民身份認同。

他又指，相信不論港人或外地旅客都會對歷史文化有興趣，香港故宮的落成開幕，將有助推動旅遊業發展，並在一國兩制的優勢下，將中國故事講好。

香港故宮文化博物館董事局主席陳智思則指，現時故宮門票銷情不俗，7月14萬張可售門票中，有11萬多張已售，佔逾八成；120元特別展覽門票亦已售出3萬多張，佔約九成。另外，8月首周門票將於7月12日開售。

陳智思又預告，為答謝市民支持，首百日入場的市民，可參加抽獎，贏取限量1,000張香港故宮NFT，詳情稍後公布。

對於新班子上任，陳智思指文化體育及旅遊局局長楊潤雄剛上任，便到訪香港故宮出席開幕，足見特區政府對文化發展的重視，相信政府亦關心西九的使命和財務，未來會和新一屆政府多作溝通，「但溝通不只向政府，還要和北京故宮院溝通，交代策展進展，亦要關注市民反應。」

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記者：陳梓蔚