【好人好事】大埔居民壞熱水爐網上求救　好心街坊深夜帶齊工具上門維修

▲ 網民家中熱水爐故障上網求助，街坊當晚已上門維修。

現代城市人生活節奏急速，鄰里關係疏離，不過，仍有不少人願意在街坊需要幫忙時守望相助。有家住大埔的網民日前家中熱水爐突然故障，由於正值颱風來臨的夜晚，找不到維修師傅上門，於是抱著一試心態上網求助。所幸有懂得維修熱水爐的街坊回覆可上門協助。最後該街坊在深夜帶著工具上門，成功在颱風來臨前，協助事主將熱水爐修好。不少網民讚歎︰「呢啲人情味真係得大埔先有」。

暹芭日前襲港，天文台懸掛8號戒備訊號，不少市民前一晚都躲在家中避風。惟有網民在當晚家中熱水爐故障，爐頂更不斷漏水，於是這名網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文求助，「有冇師兄可以即時維修，我過嚟車埋你」，而當時正值颱風，時間則是夜晚10時許。

正當其他網民以為，樓主不可能立刻找到人維修之際，卻有一名街坊留言「我有呀」。樓主抱著僥倖心態回覆，「師兄係咪幫到手？」對方則表示，「我食緊蛋糕呀！你晏多少少得唔得？」雙方溝通期間，樓主表現得頗為焦急，「因為明天冇水用 女朋友已經發脾氣 所以有啲急」、「（我在）坪輋，我可以車你來回」。

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二人聯絡上後，便未繼續在帖文下留言溝通。此時其他網民則好奇，樓主能否趕及當晚修理好熱水爐。詎料就在其後的深夜，樓主上傳一張有人在其浴室內修理熱水爐的照片，圖中亦可見街坊帶同了整個工具箱上門維修。不少街坊紛紛留言讚賞街坊「有愛」。

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未幾，答應維修的街坊以自己的帳號再更新狀況，表示「已經整好多謝各位讚賞」。其他群組中的大埔網民則對此覺得難以置信，「癡鬼線，咁夜有街坊幫手整熱水爐」、「搞錯啊？邊有心地咁好嘅人架？」、「呢啲人情味真係得大埔先有」、「係愛啊！」等。

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責任編輯：王明芳