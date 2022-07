【聲夢傳奇2】林二汶睇好Nicole有冠軍相　江廷慧被指與姚子羚撞樣

《聲夢傳奇2》昨晚(7月2日)播出第4集,6位導師Gin Lee(李幸倪)、JW(王灝兒)、泳兒(Vincy)、布志綸(Alan)、林二汶(Eman)及林奕匡(Phil)派出第二輪學員作賽。

當中學員分別為江廷慧(Vivian)《Dangerous Woman》、陳昊廷(Timothy)《你瞞我瞞》、文佐匡(Sean)《Why You Gonna Lie》、李茵彤(Desta)《屈機》、蕭呈謙(Nicole)《You Raise Me Up》、以及彭家賢(Zayden)《愛與誠》。

張佳添絕密獻聲

結果今集最高分落在獲得23盞綠燈以及22盞綠燈的Zayden及Vivian身上。Zayden雖然台上獻唱及Busking經驗相對豐富,但竟至今仍克服不了「台風」,動作老套之餘更有「轉咪障礙」,令導師Phil亦忍不住爆笑「踎低」投降。

不過由於聲線不俗兼表現平穩,獲評審張佳添大讚他已成功建立Zayden Style,更是兩位唱家班混合體:「佢嘅聲線同形象係古巨基+蘇永康嘅合體,我覺得有著數,有新嘅嘢出到嚟。」

原來張佳添當年曾為《愛與誠》親自唱Demo,製作組更曝光張佳添當年的絕密獻聲Demo,網民大讚張佳添唱功不俗,更有人表示想聽他即場獻唱。

與姚子羚撞樣

昨晚另一成功彈出的是Vivian,被指樣子酷似姚子羚的她,獲Gin Lee親授「性感舞」秘技及贈送「愛心靴」,結果成功以超強台風及幾乎沒有走音的水準完成表演,獲22/25盞綠燈,成全場第二高分。

唱作人陳彥廷更大讚Vivian:「You are totally owned it. You did a very good job!」至於網民亦是對她亦讚不絕口:「型型地」、「台風夠sexy」、「贏在台風」、「輕鬆有感情,而且冇走音」。

二汶睇好Nicole

本集另有兩名「黑馬」彈出,分別是Sean及Nicole。因「靚仔」獲導師泳兒睇中的Sean,一出場即Chok出型爆表情動作又唱又Rap,獲得 19/25盞綠燈,是全晚第三好成績。

今集製作組更披露Sean「外型內騰(雞)」一面,被指是「Hugo 2.0」的他,除上台表演,其他時間都是驚驚青青,有頗大「反差萌」。

評審則認為Sean外型夠殺有餘,只是尚欠信心,唱片監製譚國政謂:「你唔夠放。你咁靚仔,唔使驚!」

而有聲樂底子、被二汶指有潛質去到「山口百惠」Level兼具備冠軍相的Nicole,雖然被指未能駕馭高音,成績亦只有14/25盞綠燈,但獲不止一位評審大讚有Potential ,唱片監製徐浩謂:「你係唯一一個有歌手氣息嘅。」

網民則普遍認為Nicole唱功有待改善,但並不否認她樣靚聲甜兼夠晒Sharp:「化咗妝好靚女」、「有樣又聽得吓」、「好正好sharp」 。

