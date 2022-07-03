【工程船意外】廣東省政府指風暴遇險工程船已沉沒　搜救失蹤27人

▲ 廣東省政府指風暴遇險工程船已沉沒，有27人失蹤。

風暴暹芭吹襲期間，一艘載有30人的 工程船 在香港西南海域遇險 斷開 ，據 內地傳媒引述， 廣東省海上搜救中心說船已經沉沒，27人失蹤，正進行搜救行動 。

中心表示，海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪， 昨日凌晨3時50分 ，在陽江附近海域拋錨避風時，錨鏈斷裂遇險。 接報後，海上搜救應急響應迅速啟動，廣東省海上搜救中心成立指揮部，組織救援行動。協調南海救助局在附近的3艘救助船，廣東海事局「海巡31」「海巡0950」「海巡0952」「海巡0925」，廣州打撈局「德慶」輪到現場救援；並協調在附近的商船等參與，以及派出直升機前往；同時通報香港海上救援協調中心，協調政府服務飛行隊3架直升機和1架定翼機前往救援。

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記者：陳麗娜