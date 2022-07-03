【檢疫政策】議員批評熔斷機制令港人易失算　形容海外港人為「著不到地的風箏」

▲ 議員批評熔斷機制令港人易失算，形容海外港人為「著不到地的風箏」。（資料圖片）

立法會議員江玉歡批評港府檢疫政策，熔斷機制令不少港人容易失預算，有收到求助指因航班改期而訂不到酒店的問題，她期望政府用新人事新作風，給予留在外地港人施予最急切的援手。

江玉歡表示，今早（3日）收到港人越洋求助，他身處英國急需回港，原本訂了航班被取消，可惜被編配的明天航班又遭熔斷機制取消，想再重訂航班，但又訂不到檢疫酒店，焦急萬分。她又指，另有一家人在美國亦有類似經驗，原本航班被取消，正等候改飛航班回港，也恐有因航班改期而訂不到酒店的問題。

江玉歡指，港府檢疫政策航班的熔斷機制和其他嚴苛的檢疫安排，導致抵港的航班變得很不穩定，經常出現在最後一分鐘被取消，令乘客方寸大亂，訂了的酒店也受影響；又會致預定了的檢疫酒店受影響。

原本的預訂被取消，新的又訂不到。加上部份航空公司只容許最多兩次重訂，不停的取消航班令市民要負擔額外費用。

江玉歡認為，七八月還有不少市民在外地急著回港，新增的三間酒店顯然起不了作用，傳聞的縮短至三至五天的酒店檢疫期亦不會救得熄這場火，望政府用新人事新作風，給予留在外地港人施予最急切的援手，免得港人像一隻「冇得著陸的風箏」，在外漂泊。

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責任編輯：李榮忠