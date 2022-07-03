【靚媽教女】50歲黎姿培育3女獨立性及責任感　住11億半山豪宅仍親手做家務

▲ 黎姿分享教女心得，要培養3名女兒的獨立性和責任感。

現年50歲的黎姿與富商馬廷強結婚後淡出娛樂圈，轉為經營醫學美容生意，成為女強人。雖然平時工作忙碌，但仍不忘親自照顧及教育家中3名寶貝女兒。她近日在社交平台分享教女心得，以及母女四人的日常生活。

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影片中可見，一家人雖然住在半山豪宅，但3名女兒並非嬌生慣養，黎姿不但與女兒一同製作盆景，教她們美甲，更會要求她們分擔家務，包括洗碗、抹餐桌。而女兒也有板有眼，非常勤力。黎姿道出對女兒的期望︰

培養她們的獨立性和責任感，從小讓她們學會照料自己。

▲ 黎姿教女喜歡親力親為。（網上圖片）

教女美甲烹飪及做手工

黎姿早前在社交平台上傳日常生活短片，她表示，近日天氣不穩定，在週末和假期，會和女兒留在家中度過。雖然只能留在家中，但母女四人的生活卻多姿多彩，絕不沉悶，她們除了一同玩玩具，黎姿還會親自教女兒美甲、烹調美食、做手工及製作微型盆景，可見在家庭教育和陪伴子女方面，她並無假手於人。

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此外，黎姿也會要求女兒一同做家務。三個小朋友雖然年紀輕輕，但做家務時仍是有板有眼，一絲不苟。可見她們平時已有做家務習慣，並非嬌生慣養的小公主。黎姿也明言，要求女兒分擔家務，是為了培養她們獨立性和和責任感，從小讓她們學會照料自己。

近年黎姿經常在社交平台分享生活日常，其位於西半山價值11億元的豪宅，也多次曝光。不過對於女兒的教養，坐擁億元身家的黎姿，可謂極為重視，總是親力親為，也不會過分溺愛女兒。

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責任編輯：王明芳