【綠色交通】城巴全港首輛雙層電能巴士明起行走九龍　3條路線經高鐵西九龍站、旺角等

▲ （城巴提供）

由城巴擁有的全港首輛雙層電能巴士「 ELECTRICitybus」將會在明日（4日）正式駛入九龍市區。城巴將會安排試驗行走城巴九龍市區路線20、20A及22M號線，讓九龍市民體驗全港首輛雙層電能巴士的舒適、寧靜、零排放等優點。城巴期望首輛雙層電能巴士將會讓市民享受舒適、便捷的交通服務，亦將繼續推動綠色運輸發展，為實現減碳零排放行多一步。

「 ELECTRICitybus」服務路線如下：

城巴20線，來往啟德（沐安街）至大角咀（維港灣），途經德朗邨、啟晴邨、九龍城、何文田、油麻地、旺角西

城巴20A線，來往高鐵西九龍站至啟德，途經德朗邨、啟晴邨、九龍城、旺角、油麻地、尖沙咀

城巴22M，來往啟德郵輪碼頭至土瓜灣，途經香港兒童醫院、九龍灣商貿區、啟德站、九龍城

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責任編輯：陳麗娜