【香港故宮】開幕即迎將軍點兵出巡　貴妃華服入宮賞珠玉

▲ 漢服團體紫荊漢韻會長顏小姐（中）。（曾耀輝攝）

香港故宮開幕首日有將軍出巡，不少愛好中華文化的團體盛裝打扮參觀，有「楊門女將」花8,000完打扮成宋朝禆將，帶領兩大書生巡遊故宮。

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「我自幼便喜好漢服，我們團體十多人，原計劃昨日打扮參觀，可惜遇上8號風，今日得返3至4個。」漢服團體紫荊漢韻會長顏小姐以一身宋朝裨將打扮現身香港故宮，隨行兩名「儒生」分別穿上明朝的直身和道袍，雖然「秀才遇著兵」，但入場仍要講理，安檢、安心出行、疫苗通行證一樣都少不了。

顏小姐指，今日特意打扮到香港故宮，是希望配合故宮氛圍，愛好宋朝文化的她，期待以宋朝的衣著觀賞宋朝的文物。

顏小姐的古裝講究絕非「淘寶貨」，如頭載紅纓帽，是因為其身份是宋朝裨將，醒目的紅纓有助辨認身份，方便發號施令；身上的甲冑雖然鱗甲眾多，但大多可以摺疊，方便行軍上陣帶備，「其實內襯都是漢服，（會否很熱？）平時都會穿漢服，所以習慣了。」她更透露，今日的將軍打扮用了逾8,000元打造，在家換裝亦要半小時，出一次門亦不簡單。

香港故宮現場不乏身穿漢服的市民，另一漢服團體國風雅集社會長陸思敏即以貴妃形象登場，其漢服以藍色為主調，袖色深似靛藍，畫上一片片梅花，袖口寬大，雙手交疊掩蓋上半身；裙擺以淺藍色作出對比，圖案為多塊半圓交疊，仿如魚鱗交疊，其設計靈感正是魚兒。

陸思敏指出，所屬團體一向有設計漢服和飾品，今次參觀香港故宮，亦會特別留意這兩類展品，希望為設計帶來新靈感。

市民梁先生攜老扶幼參觀，曾到訪北京和台北故宮的他表示，香港面積較細，但一入正門便是紅牆金頂，可感受到故宮元素，不會過於「現代」，讓他可融入故宮展覽的氛圍。

他今日揹著數歲幼兒觀展，他表示是想讓他從小感受中華文化。

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記者：陳梓蔚