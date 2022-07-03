【第五波疫情】疫情回落至2千宗以下　歐家榮：核酸檢測減或與颱風來襲有關【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情（曾耀輝攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

本港今日（3日）新增1828宗確診個案，本地感染佔1681宗，另有147宗輸入個案；沒有新增死亡個案。

【16:50】

民建聯立法會議員何俊賢，昨日確診感染新冠病毒，歐家榮指正進行流行病學調查。疫情回落至2千宗以下，歐家榮稱，主要因核酸檢測減少，或與颱風來襲下社區檢測中心關閉有關，相信核酸檢測確診個案會在未來一至兩日反應。

衞生署聯同食環署及機電工程署前日(1日)到觀塘為食火鍋餐廳視察，出風口環境樣本為陰性；每小時換氣量為7.3，符合每小時6或以上的標準。

【16:48】

7月1日2間酒店進行閉環管理，期間發現確診個案，歐家榮指，不論在檢疫酒店或其他酒店發現確診個案後，會要求酒店進行全面消毒。

【16:40】

青山醫院法醫精神科男病房多1人確診，群組累計4個案，詳情即看【下一頁】

【16：37】

個案基因分析方面，本港再多23宗懷疑BA.2.12.1個案，25宗本地BA.4或BA.5源頭不明個案，詳情即看【下一頁】。

觀塘為食火鍋群組再多3宗個案，累計涉及14名食客，署方前日到訪餐廳取11個環境樣本均為陰性，包括出風位、廁所門柄、枱櫈、隔板等，詳情即看【下一頁】

元朗趙聿修紀念中學兩名學生染BA.5病毒，涉事班別要暫時停課，詳情即看【下一頁】

【16：35】

7月1日至7月2日再多4間院舍呈報陽性個案，涉及1名員工及4名院友，包括：

7月1日

殘疾人士院舍屯門如意之家，1名院友確診，7月1日發病，6月27日曾外出，14名同院院友列密切接觸者

老人院基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院，1名院友確診，打1針，6月29日核酸確診，同院9人列密切接觸者

7月2日

基督教家庭服務中心尚善家舍，1名院友確診，快測陽性，已打2針，6月28日曾外出；同院1名員工陽性，7月1日最後上班，7月2日出現病徵 ， 曾照顧該名確診院友，全院有7名院友及3名員工列密切接觸者

曾照顧該名確診院友，全院有7名院友及3名員工列密切接觸者 荃灣仁愛護老院第一分院，1名院友確診，沒有打針，沒有病徵 ， 6月29日曾外出，同院6人列密切接觸者

6月29日曾外出，同院6人列密切接觸者 荃灣圓玄護理安老院，同層2名院友陽性，同房9名院友列密切接觸者，昨日新增另一位同層院友確診，以及一名員工確診，同層約30位院友須檢疫

【16:30】

147宗輸入個案中，80宗在機場揪出，58宗是檢疫酒店期間找出，另有9宗是檢疫後才找出。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜