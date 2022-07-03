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【羅啟銳逝世】吳君如憶導演生前點滴　鍾楚紅：多謝成就了秋天的童話

娛樂 15:56 2022/07/03

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《七小福》、《歲月神偷》導演羅啟銳昨日（7月2日）逝世，終年69歲。據悉，昨天傍晚他在家中因感到心臟不舒服於是召救護車入院，可惜在途中離世。

他創作不少港產電影佳作，包括曾執導《七小福》、《歲月神偷》、《我愛扭紋柴》等。另外，為太太張婉婷（Mabel）執導作品編劇《非法移民》、《秋天的童話》、《八両金》、《宋家皇朝》、《玻璃之城》等。

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吳君如鍾楚紅致悼念

對於羅啟銳離世，曾合作《歲月神偷》的吳君如向傳媒回應稱：

好傷感香港失去一位非常出色的編剧和導演。拍《歲月神偷》時真係感覺到羅啟銳和張婉婷兩人好合拍，絕對是相敬相愛共患難的一對，今日導演一別，衷心希望Mabel節哀，堅強走下去。

至於港片經典《秋天的童話》女主角鍾楚紅，回覆傳媒寫道：

《秋天的童話》．當日讀着笑了又哭，哭完又笑．有幸能參與其中．

憶起當日在紐約街頭拍攝時你永遠的笑臉．君子、謙遜的態度，我不會忘記．Alex ，一路走好．
 
Mabel ….節哀．
多謝你成就了秋天的童話．

撰文 : TOPick柴犬出動

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