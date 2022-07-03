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【恢復通關】李家超：要「壓低」本港確診數字　爭取與內地有限度免檢疫通關

政治 16:00 2022/07/03

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新任特首李家超。（經濟日報資料圖片）

新任特首李家超今日表示，要「壓低」本港確診數字，爭取與內地有限度免檢疫通關，但強調本港對內、對外通關，兩者並非互相排斥。不過，他無透露要將確診數字壓到多低，但指未必會進行全民強制檢測。

國家主席習近平日前來港，為特區政府新班子監誓，並與李家超會面。李家超今日接受電視台專訪期間，被問到有否藉機向領導人反映與內地通關問題時，他僅指，經常跟內地不同單位反映。

不過，李家超透露，正跟內地商討兩地有限度免檢疫通關的可行性。他表示：「我的策略是首先跟內地的單位討論一下，看看有沒有一些有限度性的方便措施，現在大家仍在探討之中。」

李家超又指，與內地通關或與國際通關，「做到那一個就做那個，我覺得沒有一定互相排斥性」。

他表示，對於從海外入境本港人士，要用精準的防疫措施，確保能夠將不便減最低。

據了解，港府擬將酒店檢疫期，由現時7日，減至留在檢疫酒店最多5日後，最後兩天居家監察。李家超今日指，稱仍要檢視數據，暫未有實施時間表。

不過，本港過去4日確診數字持續逾2,000宗，李家超今日受訪時明言：「我覺得應該把它壓下去。」他解釋，由於確診數字的基數增加，死亡數字必定會相應上升，同時亦會佔用醫療系統的資源，影響癌症、長期病患等經常要覆診的病人。

李家超認為，未來要增加多些核酸檢測，強調核酸檢測結果最可靠。他形容：「譬如我們用快速檢測，始終它的敏感度是不及核酸，有些會是錯誤的安心，即原來你都是感染了。」

但他同時指出，要「壓低」本港確診數字，未必需要進行全民強制檢測，形容現時的強制檢測和其他配套，已經能夠達到有關目標，但未來其中一個方向，是再加密高風險人士的核酸檢測。

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責任編輯：胡偉明

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