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【學校疫情】元朗趙聿修紀念中學5A班有兩名學生確診　其中一人染BA.5.1

社會 16:44 2022/07/03

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（林宇翔攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千，今（3日）增1828宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

歐家榮表示，6月27至30日學校共呈報1073宗確診，叫再上周的1112宗類近，而陽性個案涉及819名學生，陽性比率為0.13%，另有174宗涉及教職員，陽性比率為0.15%，而同一時段本港共11000宗本地個案，陽性百分比為0.15%，同樣類近。

另外，歐家榮指，在調查BA.4及BA.5個案是，發現元朗趙聿修紀念中學有兩名5A班有兩名學生染疫，其中一名17歲、 居PARK YOHO男學生染BA.5.1，6月25日發病，6月24日最後上學，且5名同住家人同樣確診，另同班一名16歲學生同樣染疫，其6月28日發病同日檢測陽性，涉事班別要停課一周。

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記者：黃小冰

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