【慶回歸】市建局七一舉辦多項展覽及文化活動　微型藝術展逾20萬人次參觀

▲ 市建局七一舉辦多項展覽及文化活動，微型藝術展逾20萬人次參觀。（市建局提供）

市區重建局行政總監韋志成今日（3日）發表網誌表示，市建局七一假期在轄下商場和社區設施內的活動空間，舉辦多項展覽和文化活動，共有5個獲得政府認可為二十五周年慶祝活動，涉及約1,000萬的支出。

七一慶祝活動

韋志成指，市建局在轄下場地的大電視播放回歸二十五周年主題曲《前》的音樂錄像、短片，至目前為止，由市建局主辦、協辦和贊助的慶祝活動，共有5個獲得政府認可為二十五周年慶祝活動，獲納入官方慶祝活動節目表及可使用二十五周年慶典官方標誌，有關的活動將涉及約1,000萬的支出。

至於由市建局和華懋集團聯合舉辦的《細塑今昔 · 智建未來》微型藝術展，在上月1日開幕，在過去一個月的展覽期，吸引了超過20萬人次參觀，展覽共展出100件作品，涵蓋全港18區的特色景點和社區面貌，包括灣仔街巿、利東街、觀塘裕民坊和百年歷史建築中環永和號等，屬於市建局的市區更新項目。

韋志成表示，這次微型藝術展得到政府部門的肯定，獲得政府經濟貿易辦事處的贊助，將部分展現香港地標建築和獨有生活文化的作品，包括《維多利亞港》、《沙田龍舟競渡》和《蘭桂坊》等，在本月底移師至日本東京及韓國首爾作巡迴展出，向海外人士推廣香港。

下周二起，在中環街市進行「微型藝術展2.0」，加入40件作品替換展出，涵蓋更多香港歷史文化、街景建築、美食元素和人情故事，當中部分作品更是從未曝光，包括微型《夕照鯉魚門》；另一件新作品名為《秋天的童話》，更重現該同名電影中男女主角在海邊餐廳重逢的一幕，彰顯港產電影文化特色。

促進傷健共融

市建局夥拍香港地壺總會，在轄下觀塘YM²、中環H6 CONET和荃新天地舉辦「全城躍動‧地壺共融」地壺同樂活動，讓不同年齡層的人士都可以免費體驗這項運動。受颱風暹芭的影響，活動順延至本月16、17日舉行。而到了今年10月，更會舉辦「全港慶回歸地壺盃」比賽，宣揚傷健老幼共融的訊息，為這次慶祝活動增添意義。

下半年推出更多慶祝活動

韋志成表示，在「七一」回歸紀念日過後，市建局會繼續支持和贊助地區組織和民間團體舉辦相關活動。在未來數個月，將會在灣仔茂蘿街7號、觀塘和旺角等市建局項目，舉辦多元化的慶祝活動，包括藝術科技展覽、社區導賞、繪畫、攝影比賽和城市定向等一系列活動，加深市民對地區的認識、鞏固社區網絡、促進和諧共融。

韋志成指，在5年前，香港特區成立二十周年的日子，市建局展開市區土沉香種植計劃，在轄下荃灣荃新天地的中庭空間，種植了第一棵土沉香；5年過去，市建局已在全港多個地區的市區更新項目內，種植了20棵土沉香。

市建局將延續這個別具意義的種植計劃，在往後落成的新項目，包括興建中的煥然懿居二期以及正在設計的大坑西新邨重建項目，尋找適合種植沉香樹的位置和環境，讓土沉香與香港這個城市一起，繼續繁榮發展。

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責任編輯：李榮忠